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Царьград

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Екатеринбург: начальник полиции арестован за взятку через посредника

Екатеринбург: начальник полиции арестован за взятку через посредника

Начальник отдела полиции в Екатеринбурге арестован по обвинению в получении взятки через посредника. Кировский суд избрал меру пресечения — заключение под стражу на два месяца.

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