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Фастовский об «Автомобилисте»: «Селекция впечатляющая. Команда готовится к походу за Кубком Гагарина. Или как минимум к попаданию в финал»

Бывший генеральный директор «Сибири»  Кирилл Фастовский поделился мнением о селекционной работе « Автомобилиста ».

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