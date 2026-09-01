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Царьград

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Абрамян: Карапетян может обойти Пашиняна, если соберёт сильную команду

Абрамян: Карапетян может обойти Пашиняна, если соберёт сильную команду

Победа бизнесмена Самвела Карапетяна в политической конкуренции в Армении будет зависеть от того, сможет ли он сформировать сильную команду, представляющую интересы всех слоёв населения, и тем самым опередить действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна и его политическое окружение.

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