Алла Пугачева уехала из России

Российская певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию в начале ноября, уехала в Латвию. Об отъезде стало известно благодаря фото Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ), который опубликовал совместное фото в латвийском городе Сигулда, сообщает корреспондент ДОФы.