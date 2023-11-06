Алла Пугачева уехала из России

Российская певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию в начале ноября, уехала в Латвию. Об отъезде стало известно благодаря фото Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ), который опубликовал совместное фото в латвийском городе Сигулда, сообщает корреспондент ДОФы.
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