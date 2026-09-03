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Русская весна

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На Западе испугались ответа Путина на вопрос об ударах по Великобритании

На Западе испугались ответа Путина на вопрос об ударах по Великобритании

Президент России Владимир Путин дал пугающий ответ на вопрос об ударах по Британии, пишет Daily Express.

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