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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Лайпсика о переводе игрока в ВХЛ: «Наша история в Екатеринбурге закончилась, думаю. Уважаем регламент КХЛ, будем действовать в его рамках»

– «Автомобилист» сообщил, что Лайпсик переведен в клуб ВХЛ «Горняк-УГМК». – Брендан более 10 дней находится в Канаде, он прошел дополнительное обследование, полностью восстановился, повреждение его не беспокоит.

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