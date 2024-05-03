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Китай предпримет попытку миссии на обратную сторону Луны

Китай предпримет попытку миссии на обратную сторону Луны

Китай 3 мая предпримет попытку запуска миссии на обратную сторону Луны. Как пишет The Guardian, это первая из трех запланированных миссий на ближайшие годы в рамках цели по высадке человека на поверхность Луны к 2030 году.

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