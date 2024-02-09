Таинственное появление Пригожина: интернет-магазин стал свидетелем «воскрешения» главы» Вагнера»

Интернет-магазин Wildberries стал свидетелем необычного события, когда пользователи обнаружили фотографию, на которой, предположительно, изображен погибший бывший глава частной военной компании «Вагнер» — Евгений Пригожин.
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