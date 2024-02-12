Совбез России: Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины

Как подчеркнул в беседе с «Аргументами и фактами» 1-й замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, а промышленные гиганты стоят в очереди на восстановление инфраструктуры этой страны.