Дмитрий Медведев встретился с фракцией «Единой России»

Итогам работы «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к Единому дню голосования была посвящена встреча председателя партии Дмитрия Медведева с представителями фракции.
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