Зачем пропагандистка Симоньян заговорила о новых референдумах на «спорных территориях»

Чем дальше заходит СВО, чем более мощные и дальнобойные наступательные вооружения, способные добивать до Рублевки, получает Украина, тем более заметной становится деятельность так называемой партии мира.
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