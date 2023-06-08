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Зачем пропагандистка Симоньян заговорила о новых референдумах на «спорных территориях»

Зачем пропагандистка Симоньян заговорила о новых референдумах на «спорных территориях»

Чем дальше заходит СВО, чем более мощные и дальнобойные наступательные вооружения, способные добивать до Рублевки, получает Украина, тем более заметной становится деятельность так называемой партии мира.

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