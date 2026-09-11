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План ЕС по отказу от российского газа забуксовал: потрачена лишь пятая часть

План ЕС по отказу от российского газа забуксовал: потрачена лишь пятая часть бюджета Европейская счетная палата опубликовала разгромный доклад о судьбе программы REPowerEU.

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