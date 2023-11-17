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Военное обозрение

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Глава Пентагона Ллойд Остин выступил за сохранение прямой связи с российским Минобороны

Глава Пентагона Ллойд Остин выступил за сохранение прямой связи с российским Минобороны

Соединенным Штатам необходимо сохранить прямую связь с Россией, несмотря на то, что отношения между странами находятся на самой низкой точке в истории.

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