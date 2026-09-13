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FiNE NEWS

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Елена Захарова впервые вывела в свет дочь на премьере фильма «Как Иван в сказку попал»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сказочного приключенческого фильма «Как Иван в сказку попал».

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