Ну наконец-то: Команда Камалы Харрис обвинила Россию в управлении американскими ураганами. История климатического оружия

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Артур Кушхабиев
Согласен. Для начала надо собственное гражданское авиастроение возродить в достаточном объёме.
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4 час.
Karmadon
И это только начало. Следующим шагом будет землетрясение в районе разлома Сан-Андреас, а если и после этого не угомонятся - взрыв вулкана Йеллоустоун. Вот только Россия здесь ни с какого боку. Как США не имеют к взрыву Северных потоков ну совершенно никакого отношения. Highly likely Украина?.. В отместку за отказ подкинуть деньжат?.
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4 час.

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