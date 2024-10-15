Оказывается, это Путин шлёт на Америку ураганы. А мог бы просто утопить Соратник Камалы Харрис на выборах первым догадался о климатическом оружии России Ураган «Милтон», уничтожающий в последние дни южное побережье США, вызван к жизни российскими специалистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии