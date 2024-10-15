Ну наконец-то: Команда Камалы Харрис обвинила Россию в управлении американскими ураганами. История климатического оружия

Karmadon

И это только начало. Следующим шагом будет землетрясение в районе разлома Сан-Андреас, а если и после этого не угомонятся - взрыв вулкана Йеллоустоун. Вот только Россия здесь ни с какого боку. Как США не имеют к взрыву Северных потоков ну совершенно никакого отношения. Highly likely Украина?.. В отместку за отказ подкинуть деньжат?.