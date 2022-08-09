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Йоканович о «Ростове»: «Понравилось, как они играли против «Динамо». Я увидел, в чем заключается стиль Карпина»

Славиша Йоканович сказал, что ему понравилась игра «Ростова» и работа Валерия Карпина.  Его «Динамо» сыграло с ростовчанами вничью в первом туре нового сезона Мир РПЛ (1:1).

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