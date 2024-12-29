Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Тимати дал своим подписчикам повод думать, что он женился

Тимати дал своим подписчикам повод думать, что он женился

Тимати в соцсетях дал подписчикам понять, что наконец-то связал себя узами брака. 41-летний рэпер опубликовал забавную фотографию на фоне моря и подписал её: «Так выглядит мой идеальный отпуск глазами жены».

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