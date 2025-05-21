МВД: мошенники стали похищать пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты

Мошенники начали активно использовать Telegram-ботов для кражи паролей от учетных записей на портале «Госуслуги», сообщил представитель МВД России Денис Костин, занимающийся расследованием имущественных преступлений в сфере компьютерной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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