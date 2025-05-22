Артюхов: программа «Мой дом» расширится на два города и два района Ямала

Пилотный проект «Мой дом», в рамках которого жители Салехарда и Губкинского получают сертификаты с повышенным коэффициентом для покупки жилья, расширится на Ноябрьск, Лабытнанги, Ямальский и Красноселькупский районы.
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