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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Артюхов: программа «Мой дом» расширится на два города и два района Ямала

Артюхов: программа «Мой дом» расширится на два города и два района Ямала

Пилотный проект «Мой дом», в рамках которого жители Салехарда и Губкинского получают сертификаты с повышенным коэффициентом для покупки жилья, расширится на Ноябрьск, Лабытнанги, Ямальский и Красноселькупский районы.

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