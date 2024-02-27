Адвокат Хайдарова заявил, что хирург непричастен к смерти пациента из-за операции в его клинике

Бизнесмен умер спустя 10 дней после вмешательства GLOBALLOOKPRESS.COM/ПАВЕЛ КАШАЕВ Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов умер спустя 10 дней после проведенной операции по уменьшению желудка в клинике Тимура Хайдарова.
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