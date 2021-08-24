Карельские Вести

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Татьяна Догилева рассказала, как ее выгнали из театра

Татьяна Догилева рассказала, как ее выгнали из театра

Актриса Татьяна Догилева призналась, что это был подлый поступок. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала настоящие причины своего ухода из Театра имени Ермоловой, который возглавляет уже почти десять лет Олег Меньшиков.

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