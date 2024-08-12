Ученые рассказали, какие игрушки опасны для детей

Многие игрушки вызывают эмоции, близкие к равнодушию.Ученые из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) выяснили, что современные детские игрушки могут негативно влиять на развитие личности ребенка.
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