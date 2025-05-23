Тревога: как страшно жить!

Можно ли с ней справиться? Тревога и страх – это разные эмоции Боимся мы какой-то видимой угрозы (реальной или мнимой), а тревожимся по поводу вещей, которые могут произойти – или не произойти – в будущем.
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