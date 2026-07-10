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Царьград

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Санду идет на обострение

Санду идет на обострение

Конституционный суд Молдавии нанес по Гагаузии самый серьезный удар за последние 30 лет, признав неконституционной норму закона об особом правовом статусе автономии, по которой местный ЦИК самостоятельно организовывал выборы Народного собрания и башкана.

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