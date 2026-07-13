NQ — week of July 13 – 17, 2026: Short — E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Gekkquant — Sixth week of distribution under the 30,975 blow-off, and today the tape tipped its hand — NQ gapped straight back below 30,000 and got slapped to 29,542 before it could blink.
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