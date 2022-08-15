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Филиппины и Китай возобновили переговоры по железной дороге

Филиппины и Китай возобновили переговоры по железной дороге

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — «Страна Юго-Восточной Азии возобновила переговоры с Китаем о строительстве железной дороги» —  сообщило Филиппинское агентство новостей (PNA) со ссылкой на воскресное заявление транспортного департамента Филиппин.

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