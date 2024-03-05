В Татарстане для садоводов пройдет горячая линия

6 марта специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ проведут традиционную горячую линию для садоводов и дачников Татарстана, посвященную оформлению земельных участков и объектов недвижимости в садоводческих товариществах.
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