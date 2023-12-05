Пушкинская карта: в миллеровской школе №2 «Межпоселенческая центральная библиотека» провела две встречи

Тематические встречи прошли в рамках реализации программы «Пушкинская карта». Первая состоялась ноябре во время работы муниципальной площадки Всероссийской молодежной акции «Наши семейные книги памяти» творческий вечер «Поэтическое государство Расула Гамзатова», а 29 ноября лекция «Легенда Дона – Матвей Платов» к 270-летию Матвея Ивановича Платова.
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