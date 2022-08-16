Иностранные разведчики провели завершающие тренировки на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 в Новосибирске

Всего в ходе конкурса разведчики выполнят более 20 разведывательных и специальных задач, в том числе, преодоление «Тропы разведчика», форсирование водной преграды, вождение боевых машин в сложных условиях местности, совершение марш-броска, выполнения стрельб и др.