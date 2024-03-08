Работнікаў адукацыі Бабруйскага раёна павіншавалі са святамі

Цудоўнае свята, напоўненае лагодаю вясны, жаночымі ўсмешкамі і ўрачыстай стрыманасцю мужчын, песнямі, танцамі, пажаданнямі здароўя, міру, шчасця і з безліччу кветак прайшло сёння ў раённым Цэнтры культуры.
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