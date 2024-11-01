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Царьград

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Спорткомплекс у лицея №17 во Владимире откроется в ноябре

Спорткомплекс у лицея №17 во Владимире откроется в ноябре

Власти обещают, что комплекс будет доступен всем жителям, а не только лицеистам.Во Владимире заканчивается строительство спорткомплекса около лицея №17.

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