Средства ПВО уничтожили за ночь 58 беспилотников ВСУ в шести областях РФ

ТАСС/Александр Полегенько Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 58 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны России.