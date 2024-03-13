Средства ПВО уничтожили за ночь 58 беспилотников ВСУ в шести областях РФ

ТАСС/Александр Полегенько Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 58 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областями, сообщили в Минобороны России.
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