Учёные разработали метод снижения подвижности кадмия в почве с помощью биоугля и органических веществ

Исследователи из Шэньянского сельскохозяйственного университета представили технологию, в которой биоугольные материалы с добавлением компонентов органических удобрений существенно уменьшают содержание доступного кадмия в сельскохозяйственных почвах.
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