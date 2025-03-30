Автор песни «Труба» об операции «Поток» рассказал о божьем провидении

Вадим Цыганов заявил, что написал песню «Труба» об операции «Поток» за 15 минут Песня «Труба» об операции российских войск «Поток» по освобождению Суджи в Курской области была написана за 15 минут, заявил в беседе с РИА Новости автор композиции Вадим Цыганов.