Участница экспедиции в Арктику: Хочу внести вклад в дело полярников

Ученицы столичных школ поделились впечатлениями о подготовке к поездке на мыс ЧелюскинБольшая арктическая экспедиция предоставит ее участникам возможность проверить собственные силы и получить уникальный практический опыт.
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