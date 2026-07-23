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Daily Storm

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Участница экспедиции в Арктику: Хочу внести вклад в дело полярников

Участница экспедиции в Арктику: Хочу внести вклад в дело полярников

Ученицы столичных школ поделились впечатлениями о подготовке к поездке на мыс ЧелюскинБольшая арктическая экспедиция предоставит ее участникам возможность проверить собственные силы и получить уникальный практический опыт.

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