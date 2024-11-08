В ВГА Харьковской области разоблачили трех украинских членов экипажей F-16

Имена трех украинских членов экипажей истребителей F-16 Fighting Falcon узнали специалисты Управления внутренних дел (УВД) военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, сообщает 8 ноября пресс-служба УВД в Telegram-канале.
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