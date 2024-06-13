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В список победителей конкурса Президентского Фонда культурных инициатив вошли 12 проектов Поморья

Благодаря этому на реализацию своих идей НКО Архангельской области получат более 41,6 миллионов рублейБлагодаря этому на реализацию своих идей НКО Архангельской области получат более 41,6 миллионов рублейФинансирование поддержанных проектов начнется с первого июля, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Цыбульский.

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