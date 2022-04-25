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Корабль SpaceX Crew Dragon с частными астронавтами миссии Ax-1 приводнился у берегов Флориды

Корабль SpaceX Crew Dragon с частными астронавтами миссии Ax-1 приводнился у берегов Флориды

Космический корабль SpaceX Crew Dragon с четырьмя членами экипажа коммерческой миссии Axiom 1 совершила посадку в Атлантическом океане.

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