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Аргументы и Факты

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Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве к 15 октября

Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве к 15 октября

В столичном регионе на текущей неделе сохранится теплая погода с превышением климатической нормы на три-четыре градуса, однако в будние дни ожидаются дожди и постепенное похолодание.

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