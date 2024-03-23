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Блинкен встал на сторону Москвы, одёрнув "Большую семёрку"

Блинкен встал на сторону Москвы, одёрнув "Большую семёрку"

Удивительное дело: США не только не стали подогревать тему с российскими выборами, но даже притормозили кое-что! Недавно американский госсекретарь Энтони Блинкен вызвал много споров, заблокировав заявление "Большой семерки" о выборах в России.

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