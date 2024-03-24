Как о теракте в «Крокус Сити Холле» вспоминают очевидцы и какую меру пресечения суд избрал нападавшим

24 марта в России — день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Что рассказывают о трагедии очевидцы, кто следил за безопасностью комплекса и какую меру пресечения избрали нападавшим — в материале «Сноба».
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