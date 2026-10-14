Adidas зарегистрировал товарный знак своего логотипа в России до 2035 года

Компания adidas зарегистрировала в России товарный знак своего логотипа сроком до 2035 года. Товарный знак зарегистрирован по десяти классам Международной классификации товаров и услуг, среди них — одежда, обувь, головные уборы, спортивный инвентарь, сумки.