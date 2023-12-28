За руль не сядете: ряд водителей будет вынужден снова получать права в 2024 году - детали

С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу изменения в порядке получения и замены водительских удостоверений, которые касаются как обладателей иностранных прав, так и правил присвоения категорий водительских удостоверений, сообщает портал "Автоновости дня" (18+).
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