Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 октября поздравил россиян с Днем отца.Официальный представитель Кремля напомнил, что отцовство — это огромная ответственность для человека.
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