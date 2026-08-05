Бессараб оценила идею ввести федеральную выплату на подготовку к школе

Введение федеральной выплаты для семей на подготовку школьников к новому учебному году окажется актуальным для многих россиян, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
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