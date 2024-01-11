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Около 30% россиян достигли поставленных на год карьерных целей

Около 30% россиян достигли поставленных на год карьерных целей

Только 32% россиян всегда достигают профессиональных и карьерных целей, поставленных на год. Об этом говорится в результатах исследования Русской Школы Управления, с которыми ознакомились «Известия» 10 января.

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