Китай прекратил публикацию данных по альтернативной энергетике

Китай, похоже, перестал публиковать данные, показывающие, насколько сильно ограничена выработка электроэнергии солнечными и ветряными станциями, так как быстрый рост возобновляемой энергетики ограничен перегруженными сетями.
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