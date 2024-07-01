Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай прекратил публикацию данных по альтернативной энергетике

Китай, похоже, перестал публиковать данные, показывающие, насколько сильно ограничена выработка электроэнергии солнечными и ветряными станциями, так как быстрый рост возобновляемой энергетики ограничен перегруженными сетями.

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