Как в СССР катки «Леопарда 2» изучали: исследование несущей способности

Официально считается, что первый немецкий «Леопард 2» попал в руки отечественных исследователей совсем недавно, будучи захваченным почти полностью исправным в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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