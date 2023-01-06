Шестилетний мальчик из поселка Уренгой стал машинистом поезда благодаря «Елке желаний»

Мечту шестилетнего Мухаммада из поселка Уренгой исполнил глава Пуровского района Антон Колодин. Глава Пуровского района исполнил желание маленького ямальца — шестилетнего Мухаммада из поселка Уренгой, мальчик побывал в роли машиниста поезда.