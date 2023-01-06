Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Шестилетний мальчик из поселка Уренгой стал машинистом поезда благодаря «Елке желаний»

Шестилетний мальчик из поселка Уренгой стал машинистом поезда благодаря «Елке желаний»

Мечту шестилетнего Мухаммада из поселка Уренгой исполнил глава Пуровского района Антон Колодин. Глава Пуровского района исполнил желание маленького ямальца — шестилетнего Мухаммада из поселка Уренгой, мальчик побывал в роли машиниста поезда.

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