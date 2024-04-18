Западные санкции не обрушили экономику России. Страна начала возрождаться и в будущем вернет себе статус сверхдержавы, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в выпуске Youtube-канала Geopolitical Trends, w/Dr.
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